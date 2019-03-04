Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля, передает Интерфакс-Украина.
«Сегодня с утра перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», — сказал Петр Порошенко в Николаеве в понедельник.
Он также призвал антикоррупционные органы объективно и непредвзято расследовать факты опубликованных коррупционных скандалов в оборонном секторе.
«Я публично обращаюсь к национальному антикоррупционному бюро с призывом расследовать резонансные публикации и расставить все точки над i», — cказал Порошенко.
«Если кто-то виноват, то должна быть ответственность. Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя», — добавил глава государства.
«Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинской власти. Он максимально деполитизирован, и это очень важно для общественного доверия к результатам данного расследования», — сказал Порошенко.
Глава государства отметил, что украинское общество нуждается в объективном и честном расследовании, которое бы завоевало доверие людей.
Ранее СМИ сообщили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
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