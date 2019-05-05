Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение»

Боевики террористической организации «Палестинский исламский джихад», которые находятся в секторе Газа, пообещали сорвать конкурс «Евровидение». Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.
«Мы не позволим врагу преуспеть в проведении ни одного фестиваля, который направлен на вред палестинскому мировоззрению. Сопротивление обязано отвечать на вражескую агрессию и удивлять», — указано в заявлении.
При этом СМИ со ссылкой на сообщение от организаторов — израильской телекорпорации Kan — пишут, что расписание «Евровидения» не изменилось на фоне обмена ракетными ударами между Израилем и сектором Газа, который начался утром 4 мая.
Организаторы пояснили, что в соответствии с указаниями Управления тыла (ведомство Израиля, ответственное за защиту гражданского населения) события конкурса пройдут без изменений. В частности, подчеркнули в Kan, сейчас делегации стран-участников продолжают репетиции в Тель-Авиве, где состоится конкурс.
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