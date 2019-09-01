Израиль снял ограничения на поставки топлива в сектор Газа

Правительство Израиля приняло решение отменить ограничения на поставки топлива в сектор Газа, сообщает в воскресенье «Едиот Ахронот».

Ограничения были введены на прошлой неделе после нескольких ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа.

Однако, в то же время Катар принял решение наполовину урезать объем приобретаемого у Израиля топлива для поставок в сектор Газа. О причинах этого решения издание не сообщает.

По данным радиостанции «Галей Цахаль», теперь жители сектора Газа смогут пользоваться электричеством лишь в течение шести часов в сутки.