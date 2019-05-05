Из сектора Газа за сутки по Израилю выпустили более 450 ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за 24 часа по Израилю более 450 ракет, в ответ израильская армия поразила 220 военных объектов радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» на территории анклава. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов в воскресенье официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
«За 24 часа с момента, как в субботу утром начались ракетные обстрелы Израиля, боевики группировок ХАМАС и „Исламский джихад“ выпустили из сектора Газа в координированном усилии более 450 ракет. 150 ракет были перехвачены израильской системой ПВО „Железный купол“, 70% снарядов разорвались в незаселенной местности», — сказал Конрикус. «К сожалению, ночью в результате попадания ракеты в двор жилого дома в городе Ашкелон был убит пожилой израильтянин», — продолжил он.
«За истекшие сутки армия Израиля атаковала 220 различных военных целей в секторе Газа», — продолжил офицер. Среди целей он назвал тоннели, оружейные цеха и склады, здания, откуда велся огонь. За 24 часа, по подсчетам армии, были убиты восемь боевиков ХАМАС и «Исламского джихада».
В Армии Израиля сообщили, что направили в воскресенье к границе с сектором Газа полностью укомплектованную и готовую к атаке танковую бригаду.
«Сейчас я могу сообщить, что мы находимся на стадии развертывания полностью укомплектованной и готовой к атакующей миссии танковой бригады. Это еще одна бригада, готовая наносить удары», — сказал он. Конрикус добавил, что Израиль уже провел ограниченный призыв резервистов для комплектации подразделений батарей ПВО «Железный купол».
Эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья. Израильские военные 2 мая нанесли удары по постам ХАМАС в секторе в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. В тот же день по территории Израиля были запущены две ракеты. 3 мая двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории палестинского анклава, в результате чего погибли трое арабов.
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