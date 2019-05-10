В Китае растет инфляция

Инфляция в Китае ускорилась в апреле до 2,5% в годовом выражении против 2,3% в марте, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.
Инфляция в апреле ускорилась до максимального с октября прошлого года значения, в частности, из-за повышения цен на продукты питания.
В частности, продукты подорожали в апреле в среднем на 6,1% в годовом выражении против 4,1% в марте. Цены на свинину подскочили на 14,4% из-за вспышки в Китае африканской чумы свиней (АЧС). Свежие овощи подорожали на 17,4%.
Непродовольственные товары подорожали в апреле на 1,7% против 1,8% в марте. В частности, средняя стоимость одежды увеличилась на 1,8%, бытовых товаров — на 1,1%.
Между тем цены производителей выросли в апреле на 0,9% против 0,4% в марте и 0,1% в феврале. Ускорение темпов роста цен связано с увеличением цен на нефть и другое сырье.
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%. Однако Политбюро Коммунистической партии Китая заявило о том, что, несмотря на хорошее начало года, экономика страны сталкивается с многочисленными трудностями.
В 2018 г. рост ВВП Китая замедлился до 6,6% и стал минимальным с 1990 г. Экономика Китая страдает от ослабления потребительского спроса, сокращения инвестиций и торгового конфликта с США.
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