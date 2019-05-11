У Зеленского обещают пересмотреть одиозные решения Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит одиозные решения действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения Петра Порошенко пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — «доживать по-новому», — сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию «Лига.нет».

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. «Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого», — сказал Данилюк.

Напомним, что перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, а также поназначал на государсвенные посты людей из своего окружения.