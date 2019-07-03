Секретарь СНБО не видит влияния Коломойского на Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что не видит влияния бизнесмена Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского.

«Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии „Слуга народа“ — Ред.)... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу», — цитирует Данилюка «Украинская правда» в среду.

Напомним, что Коломойский является одним из самых богатый людей в Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.