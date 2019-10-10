Зеленский рассказал, что Данилюк хотел стать премьером

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что отставка Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины не связана с ПриватБанком, при этом отмечает, что Данилюк хотел занять пост премьер-министра и имел сложные отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.
«Я не согласен с господином Данилюком. Я думаю, что Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда относился к нему очень хорошо... Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка. Думаю, это было некорректно», — сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве.
Президент отметил, что во время подписания заявления вопрос, что увольнение связано с ПриватБанком, Данилюк не поднимал. «Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно, что ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру», — сказал глава государства.
Кроме того, он добавил, что также имели место быть сложные отношения Данилюка и Богдана.
Зеленский подчеркнул, что Данилюк написал заявление об увольнении перед визитом украинской делегации в США, и, по его мнению, он ожидал, что заявление не будет удовлетворено.
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