С начала года в Украине заболели корью более 47 тысяч человек

Более 47 тысяч человек заболели корью в Украине с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения.
«С начала года (с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019 года) корью заболели 47,383 тысячи человек... От осложнений кори умерли 16 человек. Недавно от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказания к вакцине», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, только за последнюю неделю корью заболели почти 2,3 тысячи человек. Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Хмельницкой областях. В целом с начала вспышки кори зафиксировано более 100 тысяч заболевших, 37 из них умерли.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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