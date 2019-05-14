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Тимошенко поставила ультиматум депутатам

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Тимошенко поставила ультиматум депутатам

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому создавать изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь. Об этом она сказала с трибуны Рады во вторник, передает УП.

По ее словам, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране и надо стать частью этих изменений.

«Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты», — сказала Тимошенко.

«Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране», — добавила она.

Тимошенко отметила, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что «73% хотят досрочного роспуска парламента».

«Или этот парламент не станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь», — заявила политик.

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Лидер «Батьківщины» призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне — от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.

Напомним, что Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента. 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием установить дату инаугурации на 19 мая.

Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
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