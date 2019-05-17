Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине

Президент Петр Порошенко подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

Об этом сообщается на Facebook-странице президента.

«17 мая, во всемирный день радиосвязи, должны историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине », - говорится в сообщении.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.