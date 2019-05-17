Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине

Президент Петр Порошенко подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.
Об этом сообщается на Facebook-странице президента.
«17 мая, во всемирный день радиосвязи, должны историческое событие: понимая, что связь 5G 2020 заработает в большинстве стран ЕС, подписываю указ президента, который четко определит график запуска связи пятого поколения в 2020 году и в Украине », - говорится в сообщении.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Национальная комиссия по регулированию связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016