США могут запретить китайские дроны

Сделанные в Китае дроны могут отправлять важные данные производителям в Китай, которые, в свою очередь, могут передавать эти данные правительству. Такое предупреждение, сообщает CNN со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, выпустило министерство внутренней безопасности США.

Таким образом, утверждают эксперты входящего в МВБ Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, использование китайских дронов угрожает американским компаниям и организациям. Эти устройства якобы «содержать компоненты, которые могут скомпрометировать ваши данные и разместить вашу информацию на серверах, доступ к которым имеет кто-то помимо компании-производителя».

Хотя в документе не указываются конкретные марки мультикоптеров, 80% продаж таких устройств в США и Канаде приходится на продукцию китайской DJI. При этом на дроны всё чаще полагаются в своей работе и правоохранительные органы США (особенно местная полиция), и компании, обслуживающие объекты инфраструктуры.

Учитывая продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, а также введённый на прошлой неделе запрет на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei, издание не исключает, что следующей жертвой конфликта может стать DJI. В 2017-м дроны китайского производителя уже запретили использовать американским военным.