Супрун собирается вернуться в страну

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая. Об этом сообщает «Укринформ».
«Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. Я не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы», — сказала Супрун.
Ранее было обнародовано видео, как Супрун после инаугурации президента Владимира Зеленского проходит регистрацию на франкфуртский рейс в аэропорту «Борисполь».
20 мая Супрун сообщила, что продолжит работать для украинцев.
«Министерство здравоохранения продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим. Мы здесь работаем для украинцев», — написала и.о. министра в Facebook.
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