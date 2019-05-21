В Украине выросло количество ДТП

Национальная полиция Украины в январе-апреле 2019 года зарегистрировала 47,4 тыс. ДТП, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на официальной странице Моторного (транспортного) страхового бюро Украины в соцсети Facebook.
Как отмечается в сообщении, в зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. чел. (+7,6%), погибло 882 человека (+9,7%).
Наибольшее количество ДТП произошло в Киеве (12,617 тыс., на 6,9% больше, чем годом ранее), в Одесской (4,312 тыс., +12,4%), Киевской (3,563 тыс., +4,5%), Львовской (3,236 тыс., −1,1%), Днепропетровской (3,325 тыс., +3%), и Запорожской (1,630 тыс., −0,1%) областях.
Наименьшее количество ДТП в течение 4 месяцев текущего года было в Луганской области (218), Сумской (516) и Кировоградской (543) областях.
Наибольшее сокращение ДТП зафиксировано в Луганской области — на 19%
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