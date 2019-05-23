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Тиллерсон рассказал, как Трамп оказался не готов к первой встрече с Путиным

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Тиллерсон рассказал, как Трамп оказался не готов к первой встрече с Путиным

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российский лидер Владимир Путин лучше, чем американский президент Дональд Трамп, подготовился к их первой встрече в Германии, сообщает газета Washington Post.

Главы двух государств впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

По информации издания, Тиллерсон, присутствовавший на этой встрече, сделал такое заявление на закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам. По словам источников в комитете, американская сторона рассчитывала на более короткую встречу для обмена любезностями. Однако в итоге она переросла в обсуждение ряда геополитических вопросов и затянулась более чем на два часа.

«Мы провели много времени, обсуждая, как Путин использовал любую возможность, чтобы продвигать, что он хотел. Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение», — заявил один из сотрудников комитета.

Washington Post напоминает, что ранее Трамп преуменьшал важность подготовки, утверждая, что его интуиция и способность анализировать ситуацию первостепенны для успешного саммита.

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Путин и Трамп, помимо переговоров в Гамбурге, также встречались на саммите в Хельсинке и провели короткую беседу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.

Тиллерсон, бывший глава корпорации Exxon Mobil, занимал пост госсекретаря США с февраля 2017 года. В марте 2018 года Трамп уволил его, назначив на это место экс-главу ЦРУ Майка Помпео.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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