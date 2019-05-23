Тереза Мэй может завтра объявить о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в пятницу, 24 мая, из-за расхождений ее позиции по Brеxit с позицией правительства. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Как утверждает издание, Мэй может объявить об отставке после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брэйди. Этот комитет объединяет рядовых парламентариев-тори и определяет вопрос выбора или смены лидера партии.

Ранее о том, что покидает пост, сообщила лидер палаты общин Великобритании Андреа Лидсом. Причиной своего ухода она назвала разногласия с премьер-министром Терезой Мэй по поводу Brexit.

Лидер палаты общин - должность в британском правительстве. Занимающий ее человек курирует отношения кабинета министров с парламентом.

Мэй в надежде добиться поддержки депутатами соглашения по Brexit накануне выступила с несколькими обещаниями, способными, с ее точки зрения, переубедить противников документа, который в четвертый раз будет внесен в парламент в начале июня. Важнейшими из заявлений Мэй стали обещания дать возможность парламенту проголосовать по вопросу о проведении второго референдума и по сценариям будущих торговых отношений с ЕС.

Ранее сообщалось, что правительство Британии планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Тогда Тереза Мэй обещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.