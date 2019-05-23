ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США

Государственный ПриватБанк Украины подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует, сообщает Интерфакс-Украина.