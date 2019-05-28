Тимошенко порадовалась возвращению гражданства Саакашвили

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о восстановлении справедливости после того, как президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Об этом она написала в Facebook.
«Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость», — считает Тимошенко.
Однако теперь, по ее словам, «справедливость восстановлена».
«Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Саакашвили снова — гражданин Украины», — отметила лидер «Батькивщины».
Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Экс-губернатор должен вернуться в Украину 29 мая. Пограничники объяснили, что оснований для недопуска Саакашвили на территорию Украины теперь нет.
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