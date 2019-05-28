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Закон о незаконном обогащении будет согласован с МВФ и заново внесен в Раду

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Закон о незаконном обогащении будет согласован с МВФ и заново внесен в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подаст законопроект о незаконном обогащении в Верховную Раду. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк после встречи с миссией МВФ, которая на прошлой неделе прибыла в Украину.

Данилюк заявил, что «все обязательства, которые брали на себя Кабинет Министров и Верховная Рада, должны быть выполнены». «Первое и главное — это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение, — сказал он. — Был такой сюрприз во время президентской кампании, было решение Конституционного суда Украины, которое отменило уголовную ответственность за незаконное обогащение». Это решение, по словам Данилюка, поставило крест на любых попытках борьбы с коррупцией.

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Однако новый глава государства намерен вернуться к этому вопросу. «В ближайшее время президент Зеленский подаст этот законопроект в Верховную Раду, — сказал секретарь СНБО. — Сегодня, я надеюсь, он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами. Ничто не может остановить народных депутатов от принятия этого важного решения».

Отметим, что Данилюк также сообщил сегодня о решение разработать новую программу сотрудничества с МВФ.

Александр Данилюк, незаконное обогащение
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