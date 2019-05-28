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Саакашвили завтра вернется в Украину – Госпогранслужба обещает его пустить

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Саакашвили завтра вернется в Украину – Госпогранслужба обещает его пустить

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому 28 мая было возвращено украинское гражданство, в интервью РБК рассказал о том, чем собирается заняться после возращения в Киев. Он намерен прилететь в Украину в среду, 29 мая.

«Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев», — отметил он.

Указ нового президента Украины Владимира Зеленского, возвращающий Саакашвили украинское гражданство, бывший президент Грузии назвал «смелым решением молодого поколения». «Зеленский — это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из „совка“. Его действия можно только поощрять», — заявил он.

Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства, Саакашвили ответил отрицательно. «Это было его решение», — сказал экс-президент Украины.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается. «Я поддерживаю Зеленского и его команду. У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости — в Украине, Грузии и везде», — добавил Саакашвили, добавив, что его задачи не меняются в зависимости от места его пребывания.

Политик пообещал помогать Зеленскому «всем, чем сможет», однако подчеркнул, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями. «Я думаю, что у него есть много молодых людей, надо выдвинуть их на передний план, им нужно подставлять плечо», — пояснил он.

По словам Саакашвили, он не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля. «Я думаю, что на парламентских выборах абсолютное большинство наберет „Слуга народа“. Это новый драйв и новая возможность для Украины. Думаю, что у нас все выйдет», — добавил он. Планы созданной им украинской партии «Движение новых сил» на предстоящую кампанию он не уточнил.

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Тем временем в Госпогранслужбе заявили, что оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины сейчас больше нет.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», — отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а сейчас эти обстоятельства исчезли.

Ранее во вторник Зеленский отменил решение Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Михаил Саакашвили
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Вторник, 28 мая 2019
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Сейчас обиженные порохоботы - народные депутаты и министры будут формировать фронт сопротивления, который не будет сдаваться без боя. А возглавит войну против Зеленского все тот же Порошенко, который тоже не собирается отступать. И как поведут себя обе силы трудно предсказать. Пока народ будет на стороне Зеленского. А противоположному, консервативно-коррупционному политическому лагерю (голос и сила порохоботов) пока некому апеллировать. В любом случае, новый президент Украины Зеленский оказался гораздо злее, быстрее и активнее, чем ожидали его противники.
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