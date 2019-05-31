В Украине рекордно дорожает сжиженный газ

Цена на сжиженный природный газ всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросла на 30% (на 5,453 тысячи гривен) — до 24,421 тысячи гривен за тонну.
Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Данная стоимость ресурса является рекордной за последние семь месяцев — цена на бирже 7 ноября 2018 года составляла 23,493 тыс. грн/т, отметили в УЭБ.
Комментируя резкое изменение стоимости, коммерческий директор АО «Укгразвыдобування» Сергей Федоренко отметил, что причиной этому является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.
«Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)», — написал он в Facebook.
Федоренко добавил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.
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