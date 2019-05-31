На этих выходных в Украине будет так же жарко как в Испании с Португалией

В первые летние выходные, 1 и 2 июня, в Украине ожидаются «атмосферные скачки» и какая-то «какофония» с дождями. Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях + 24 + 30 градусов. На Западе чуть ниже — + 20 + 25.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей + 28 + 33 градуса, местами ожидается до + 33 + 35 градусов.

«Вообще, в субботу-воскресенье самыми жаркими в Европе будут Украина, Испания и Португалия», — сообщает синоптик.

Относительно дождей, по ее словам, то «здесь вообще какая-то какофония».

По информации Диденко, атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронты поменьше обусловят дожди с грозами вдоль полосы Виннитчина-Черкасчина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина.

«Внимание! Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!» — предупреждает синоптик.

Согласно ее прогнозу, запад также получит свою очередную порцию влаги, однако 1-2 июня осадки здесь будут прерываться солнечными прояснениями, такая же ситуация в Одесской области — лишь локальные дожди и грозы.

«Ну, а все что за этой дождевой территорией — сухо и жарко. Юг, восток и значительная часть центра», — говорит Диденко.

В Киеве, по ее словам, на выходных атмосфера все время будет касаться влажной соседней полосы, поэтому в столице вероятность дождя есть, но без длительных ливней.

Температура воздуха в Киеве составит «практически идеальные для уик-энда + 25 + 28 градусов».