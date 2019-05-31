Средняя зарплата в частном секторе составила $438

Средняя заработная плата в частном секторе в апреле составляет 438 долларов (в эквиваленте), а по курсу Национального банка это около 11700 грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.

«Средняя заработная плата выросла на $170 (в эквиваленте): примерно с 210 долларов в декабре 2015 года до $ 383 в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 г. составляла уже $ 438. Это указывает на то, что дела бизнеса улучшились и он имеет возможность платить высокие зарплаты », - рассказал Кубив.

Он также напомнил, что за три года повысилась минимальная заработная плата: с $55 по состоянию на 1 января 2016 г. до $150 — с 1 января 2019 г.

Он рассказал, что сейчас основным рынком для украинских товаров является рынок ЕС — это позволило компенсировать потерю российского рынка.

«Доля европейского экспорта товаров и услуг составляет 42,6% — и она постоянно растет. Доля России составляет 7,7% — и она постоянно снижается», — отметил Кубив.