Гривна на межбанке упала ниже 27

3 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривны за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,06 - 27,10 гривны;
Евро - 30,31 - 30,35 гривны.
При этом на открытии межбанка котировки гривны к доллару были на уровне 26,89 - 26,93 гривны за доллар.
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