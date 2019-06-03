Гривна на межбанке упала ниже 27

3 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,10 гривны за доллар. Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,06 - 27,10 гривны;

Евро - 30,31 - 30,35 гривны.

При этом на открытии межбанка котировки гривны к доллару были на уровне 26,89 - 26,93 гривны за доллар.