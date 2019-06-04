Комитет ВР поддержал законопроект, призванный защитить владельцев домашних СЭС

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности 4 июня единогласно поддержал законопроект 10357, призванный защитить владельцев домашних солнечных электростанций.
Об этом сообщил Союз активных потребителей и просьюмеров на своей странице в Facebook.
«Призываем председателя Верховной Рады Андрея Парубия срочно внести 10357 в повестку дня и поставить на голосование. Призываем народных депутатов поддержать 10357 и показать на практике поддержку малым инвесторам », - отмечается в сообщении.
Ожидается, что этот проект позволит защитить инвестиции тысяч украинцев, которые уже инвестировали в собственные электростанции, и восстановить такую возможность для тех, кто только планирует устанавливать домашние СЭС.
Как сообщалось ранее, противоречия в законе 8449-Д привели к остановке рынка домашних солнечных электростанций и практически лишили обычных украинцев возможности устанавливать СЭС у себя во дворах.
Законопроект 10357 позволяет устранить эти противоречия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016