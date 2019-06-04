Комитет ВР поддержал законопроект, призванный защитить владельцев домашних СЭС

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности 4 июня единогласно поддержал законопроект 10357, призванный защитить владельцев домашних солнечных электростанций.

Об этом сообщил Союз активных потребителей и просьюмеров на своей странице в Facebook.

«Призываем председателя Верховной Рады Андрея Парубия срочно внести 10357 в повестку дня и поставить на голосование. Призываем народных депутатов поддержать 10357 и показать на практике поддержку малым инвесторам », - отмечается в сообщении.

Ожидается, что этот проект позволит защитить инвестиции тысяч украинцев, которые уже инвестировали в собственные электростанции, и восстановить такую возможность для тех, кто только планирует устанавливать домашние СЭС.

Как сообщалось ранее, противоречия в законе 8449-Д привели к остановке рынка домашних солнечных электростанций и практически лишили обычных украинцев возможности устанавливать СЭС у себя во дворах.

Законопроект 10357 позволяет устранить эти противоречия.