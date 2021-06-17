Минэнерго хочет пересмотреть текущую модель поддержки домашних СЭС

Собственники домашних солнечных электростанций (СЭС) злоупотребляют на рынке, используя текущую модель поддержки частных домохозяйств по «зеленому» тарифу, ориентированную на сверхприбыли, а не покрытие собственного потребления, считают в Министерстве энергетики.

Исходя из презентации Минэнерго, имеющейся в распоряжении интернет-портала «Энергореформа», доказательством злоупотреблений служит большое количество договоров по домашним СЭС с неестественно низким потреблением электроэнергии.

«У 15% домохозяйств, установивших частные СЭС, вообще отсутствует потребление, а у 11% оно составляет только 1 кВт-ч/месяц. В целом 41% домохозяйств потребляют менее 10 кВт-ч/месяц, даже зимой», — отмечается в презентации.

При этом согласно презентации, сформированной на основе данных НЭК «Укрэнерго», по состоянию на 31 декабря 2020 года свыше 23% договоров на подключение домашних СЭС к сети являются дополнительными договорами одних и тех же собственников. Из них 12,06% договоров — вторые у одного собственника, 11,06% — третьи и более. Отмечается случай наличия у одного собственника сразу 82 договоров — самого большого количество договоров «в одни руки».

Вместе с тем, 2% домохозяйств отпускают в сеть объемы, превышающие договорную мощность, свидетельствуют данные презентации.

В Минэнерго отмечают, что дальнейшее увеличение количества домашних энергоустановок по текущей модели поддержки приведет к существенному увеличению затрат, заложенных в тариф оператора системы передачи «Укрэнерго» и, соответственно, затрат всех потребителей. Кроме того, не будет достигнута ключевая цель стимулирования домашней электрогенерации, а именно приближение производства э/э к потребителю.

Для решения этой проблемы Минэнерго вместе с НЭК «Укрэнерго» работает над изменениями законодательства по поддержке малой распределенной генерации просьюмеров.

«Новая система должна учитывать лучшие мировые практики, быть ориентированной на покрытие собственного потребления и не приводить к увеличению перекрестного субсидирования за счет других потребителей», — отмечается в презентации.

В компаниях, устанавливающих домашние СЭС, подтверждают наличие проблемы так называемых «гирлянд» — когда один человек скупает, например, заброшенные дома в селах и оформляет электростанцию на каждый из них.

«В результате потребления нет, но производство большое. 10 домов по 30 кВт — это уже 0,3 МВт по „зеленому“ тарифу, без всяких лицензий, но вполне законно. И целая улица заброшенных домов, но с СЭС. Это и называют гирляндами», — отметил руководитель одной из работающих на рынке компаний.

При этом он добавил, что таким образом была искажена сама идея поддержки малой генерации, как раз и заключающаяся в том, чтобы потребители обеспечивали себя «зеленой» электроэнергией, и только ее излишки отпускали в сеть.

Как сообщалось, по данным Госэнергоэффективности по результатам первого квартала текущего года в Украине насчитывается почти 32 тыс. семей, генерирующих и потребляющих электроэнергию из энергии солнца, а суммарная мощность установленных ими СЭС достигла 835 МВт, в развитие которых вложено EUR640 млн.

В тройку лидеров по количеству установленных СЭСд входят Днепропетровская область (4446 станций общей мощностью 122 МВт), Тернопольская (2614 станций общей мощностью 74 МВт) и Киевская (2468 станций общей мощностью 54 МВт).

Нынешнее законодательство предусматривает «зеленый» тариф одному домохозяйству для СЭС до 30 кВт.