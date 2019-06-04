Зеленский надеется завтра прекратить огонь на Донбассе

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
«Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых — Ред.) обмен пленными», — сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.
Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.
Он также сообщил, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.
«Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине... завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак — Ред.) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня — мы хотим все закончить», — заявил глава государства.
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