Конституционный суд рассмотрит законность указа о роспуске Рады 11 июня

Конституционный суд Украины назначил на 11 июня рассмотрение по существу законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом во вторник говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

«Открытая часть пленарного заседания палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) указа президента Украины „О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов“ состоится 11 июня 2019 в 10:00», — сказано в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в «Урядовому кур’єрі».

24 мая народные депутаты от фракции «Народный фронт» Андрей Тетерев и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР. Они попросили рассмотреть это представление в течение месяца.