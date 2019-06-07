Клиенты начали забирать валюту из ПриватБанка

На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов, преимущественно в иностранной валюте: клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро. Об этом в интервью НВ Бизнес сказала заместитель председателя правления Приватбанка Галина Пахачук.

«Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 миллионов долларов и 27 миллионов евро», — сказала Пахачук.

По ее словам, «весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранных судх. На „судебный“ информационный фон реагировали далеко не все — за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте».

Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.

Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение этого дела длилось с июня 2017 года. В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение о признании незаконной национализацию ПриватБанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Всего в судах, как в Украине, так и за рубежом, находятся около 240 дел, связанных с национализацией ПриватБанка и долгами его бывших владельцев за кредиты рефинансирования.