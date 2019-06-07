Путин опроверг слухи об объединении России и Беларуси к 2024 году

Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси к окончанию своего президентского срока — 2024 году на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Нет и быть не может», — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ 2019, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он напомнил, что по его мнению, белорусы, русские и украинцы — это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.

«Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», — заверил он.