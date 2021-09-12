Путин собрался в Минск в середине октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сообщил о договоренностях с Путиным обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ

Президент России Владимир Путин намерен посетить с визитом Беларусь в середине октября для участия в саммите стран СНГ. Эту информацию подтвердил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такие планы есть», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о договоренностях с Путиным обсудить конкретные направления развития сотрудничества двух стран в ходе саммита СНГ, который запланирован в Минске ориентировочно на 15 октября.