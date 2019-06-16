Министры стран G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Участники встречи министров энергетики и экологии G20 в Каруидзаве договорились о создании международной структуры взаимодействия, направленной на сокращение объемов пластикового мусора в мировом океане. Об этом было объявлено на итоговой пресс-конференции, состоявшейся после окончания двухдневного совещания, передает информационное агентство Kyodo.

Согласно договоренности, страны «двадцатки» будут предпринимать добровольные усилия по сокращению объемов пластикового мусора и обмениваться данными о достигнутых результатах. Обсуждение этой проблемы стало одной из центральных тем на совещании в Каруидзаве.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан, что превратилось в экологическую проблему глобального масштаба.

Встреча проводилась в рамках подготовки к саммиту «двадцатки», который пройдет 28-29 июня в Осаке.