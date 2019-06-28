Лидеры G20 могут договориться о прекращении выброса пластика в Мировой океан

Лидеры стран «двадцатки», которые 28 — 29 июня встречаются в японском городе Осака, договорятся о полном прекращении выброса пластика в воды Мирового океана к 2050 году. Об этом в пятницу сообщило японское агентство Kyodo.

Ожидается, что в итоговое коммюнике по итогам саммита G20 будет включена соответствующая японская инициатива, которая получит название «Голубой океан: взгляд из Осаки».

Ранее сообщалось, что сама Япония намерена к 2030 году на 25% по сравнению с нынешним уровнем сократить количество отходов, образующихся от одноразовых пластиковых изделий, к примеру посуды, за счет перехода на более экологически чистые материалы. Япония производит наибольшее число пластиковых отходов на душу населения после лидирующих в этом рейтинге США. Одних только пластиковых бутылок японцы ежегодно выбрасывают порядка 4 млн тонн.

По оценкам экологов, ежегодно в океан попадает от 4 до 12 млн тонн пластика в том или ином виде, что наносит огромный ущерб экосистеме. Специалисты утверждают, что к 2050 году в Мировом океане будет больше пластиковых отходов, чем рыбы.