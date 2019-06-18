Евросоюз не разрешил Германии сделать дороги платными для иностранцев

Европейский суд юстиции назвал противоречащим европейским нормам планы Германии ввести платеж для иностранных автомобилистов для проезда по немецким автомобильным дорогам. Об этом говорится в опубликованном во вторник решении суда.

«Учитывая, что немецкие автомобилисты освобождены от уплаты этого налога, он представляет собой дискриминацию граждан ЕС по национальном признаку и идет вразрез с европейским принципом свободного перемещения», — говорится в документе.

В то же время саму возможность введения такого платежа суд не оспаривает, и, если Германия найдет баланс, который позволит гарантировать, что немцы платят за использование своих автобанов аналогичную сумму в виде налоговых отчислений или прямого сбора, что и иностранные водители, введение этой системы будет в полной мере соответствовать европейским нормам.

Новый транспортный налог для иностранцев, который им необходимо оплачивать в электронном виде или при пересечении границы, должен быть введен в действие в Германии с 2020 года. Против введения этого сбора в нынешнем виде активно выступают соседние Австрия и Нидерланды.

Аналогичный сбор за проезд по автострадам для иностранных водителей действует, например, в Швейцарии, которая не является членом Евросоюза.