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Кабмин определил стоимость проезда по платным автодорогам

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Кабмин определил стоимость проезда по платным автодорогам

Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря.

Согласно постановлению, размер составит:

Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили - 0,023 евро за километр.

Легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны - 0,023 евро за километр.

Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн - 0,045 евро за километр.

Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн - 0,133 евро за километр.

Кабмин, дороги, платные дороги
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