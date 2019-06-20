Украинские журналисты жалуются на цензуру и низкую квалификацию коллег

Среди основных угроз свободе слова в Украине журналисты называют цензуру со стороны собственников СМИ, а также низкий уровень квалификации коллег, свидетельствуют данные опроса Фонда «Демократические инициативы им.Илька Кучерива».
Согласно данным опроса, презентованного в четверг в агентстве «Интерфакс-Украина», журналисты видят цензуру со стороны собственников СМИ (70%), низкий уровень квалификации журналистов (53%), а также физические угрозы или угрозу жизни, связанные с журналистской деятельностью (41%), основными угрозами свободе слова и работе журналистов в Украине в настоящее время.
Отвечая на вопрос, с какими нарушениями свободы слова и информации респондентам лично приходилось сталкиваться, 78% журналистов ответили, что чиновники им отказывали в предоставлении общественно важной информации, 42% сталкивались с цензурированием готовых материалов или запретом обнародования, 38% указали на случаи заказов заведомо неправдивой информации с целью дискредитировать определенного человека, 19% сталкивались с преследованием. Только 7% не сталкивались с нарушениями свободы слова.
Говоря о вопросе цензуры в Украине, 12% заявили, что это системная проблема; 68% уверены, что цензура существует только в отдельных СМИ; 16% отметили, что цензура существует только в отдельных случаях. Только 2% считают, что цензуры в Украине нет.
При этом 94% респондентов видят ограничения в работе именно со стороны собственников СМИ.
Также 65% опрошенных согласились, что война увеличила случаи самоцензуры со стороны журналистов.
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