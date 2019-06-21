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Путин закрыл пассажирское авиасообщение с Грузией
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Путин закрыл пассажирское авиасообщение с Грузией

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Путин закрыл пассажирское авиасообщение с Грузией

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в документе.

Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Правительству РФ Путин поручил принять меры для возвращения на родину российских граждан, временно находящихся в Грузии.

Указ подписан «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности», отмечается в документе.

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Напомним, что в Грузии второй день продолжаются протесты оппозиции. Они начались 20 июня после инцидента с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Гаврилов является президентом Межпарламентской ассамблеи православия (это объединение было создано по инициативе Греции в 1993 году и должно содействовать принятию в странах-членах законов, отвечающих интересам православия. — Ред.). И в столице Грузии в четверг проходило заседание организации.

Депутат Гаврилов начал заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Его выступление прервали местные оппозиционные депутаты из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и ее представитель не должен вести заседание. Гаврилова под охраной вывели из здания, он улетел в Россию.

После этого у здания парламента начался митинг, участники которого требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и назначения внеочередных парламентских выборов. Митинг с помощью водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль в итоге разогнала полиция.

Владимир Путин, Грузия
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Пятница, 21 июня 2019
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