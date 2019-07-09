Путин решил не вводить санкции против Грузии

Президент РФ Владимир Путин считает, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу, — сказал президент. — Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого».

По мнению российского лидера, «ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией, я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения».

По словам президента, антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии.

Кроме того, российский лидер считает, что «много чести» возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу российских парламентариев. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела, — сказал Путин. — Пусть вещает дальше».

Напомним, что отношения между двумя странами обострились в последнее время после того, как в Грузии прошли антироссийские протесты, а один из журналистов в прямом эфире местного телеканала нецензурно оскорбил российского президента.

После этого Госдума РФ рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Путину.

Речь шла, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из РФ в Грузию.