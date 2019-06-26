Деминициативы и Центр Разумкова обнародовали свой рейтинг партий

Партия «Слуга народа» является лидером электоральных настроений украинцев перед внеочередными выборами в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, обнародованные на пресс-конференции в среду.

Так, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 33,6% опрошенных респондентов. Партия «Оппозиционная платформа «За жизнь» набирает 9,5%, партия «Батькивщина»- 9,3%, «Европейская солидарность» — 8,9%,"Голос«- 5,8% всех опрошенных.

Партия «Сила и честь» стоит на грани преодоления 5% барьера, за нее готовы проголосовать 4,1% среди опрошенных граждан. «Гражданскую позицию» готовы поддержать 3,7% из всех опрошенных.

В то же время принять участие в выборах намерены подавляющее большинство граждан — 81%. В этом уверены 51% опрошенных, еще 30% примут участие в выборах «скорее всего».

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Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года.