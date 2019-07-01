В Украине вырост размер прожиточного минимума, следующее повышение – 1 декабря

Размер прожиточного минимума в Украине для разных групп населения с 1 июля 2019 года вырос с 1,853 тыс. грн до 1,936 тыс. грн. Соответствующие нормы заложены в законе «О Государственном бюджете Украины на 2019 год», напоминает «Интерфакс-Украина».
Последующее повышение прожиточного минимума до 2,027 тыс. грн запланировано на 1 декабря этого года.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный мимнимум с 1 июля составляет: для детей до шести лет — 1,699 тыс. грн, до 18 лет — 2,118 тыс. грн, для работоспособных — 2,007 тыс. грн, для утративших работоспособность — 1,564 тыс. грн.
Повышение прожиточного минимума влечет за собой рост социальных выплат, индексации заработной платы.
Помимо этого, с 1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми увеличена необлагаемая налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях до EUR100 для одного отправителя-физлица. Товары, превышающие эквивалент EUR100, будут облагаться налогом на добавленную стоимость во втором полугодии 2019-го и в 2020 году.
Посылка для физлица также будет облагаться пошлиной в 10% от суммы, которая превышает эквивалент в EUR150.
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