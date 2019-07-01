Комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки по нефти на 9 месяцев

Большинство министров мониторингового комитета ОПЕК+ высказались за продление сделки по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сообщил глава Минэнергетики Казахстана Канат Бозумбаев, передает Reuters.
«Большинство министров высказались за девять месяцев», — сказал он.
Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил комитету сохранить прежние договоренности на 6-9 месяцев из-за нестабильной ситуации на мировом рынке.
Договор о сокращении добычи нефти участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия заключили в декабре 2018 года. Участники сделки обязуются сократить добычу топлива на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. Срок действия договора истекает в июле.
В Вене 1 и 2 июля проходят встречи представителей ОПЕК+, на которых обсуждается вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев.
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