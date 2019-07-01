В Украине снова дорожают сигареты

С 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия выросли на 9%, что повлечет за собой подорожание сигарет.
Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, которые Верховная Рада внесла перед принятием государственного бюджета на 2019 год, напоминает Экономическая правда.
Как отмечается, это приведет к росту цен на сигареты, которые в среднем подорожают на 2-3 грн за пачку.
Напомним, что в конце 2018 года парламентарии отложили до 1 июля 2019 года дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 млрд грн.
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