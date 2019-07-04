Войти
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
vox populi
Большинство американцев не поддерживают идею импичмента Трампа
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского
позиция
Путин озвучил, чего ждет от Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Выпускники просят президента не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления

326
Выпускники просят президента не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления
Фото: Укринформ

В информационном агентстве Укринформ состоялась пресс-конференция выпускников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, обеспокоенных появившейся информацией о возможной ликвидации главного учреждения по подготовке профессиональных государственных служащих.

«У нас, как выпускников академии госуправления, вызывает обеспокоенность информация о возможной ликвидации нашей альма-матер. За 24 года Академия стала настоящей кузницей по подготовке и повышению квалификации профессиональных государственных кадров. За следующие 5 лет каденции Владимира Зеленского НАГУ может выпустить еще 4 поколения „обновленных“ магистров госуправления, которые не просто станут опорой для в проведении реформ, но и обеспечат их качественную реализацию. Поэтому мы обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не просто сохранить Национальную академию государственного управления, но и способствовать ее модернизации и развития», — заявил Ярослав Лащук, выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Инициаторы пресс-конференции объявили о создании общественного попечительского совета Академии и инициировали проведение круглого стола — площадки для обсуждения инициатив, которые позволят сохранить и гарантировать развитие Национальной академии госуправления.

«Попечительский совет НАГУ создается с целью поддержки коллектива и студентов, развития, модернизации Академии. В ее состав войдут выпускники, эксперты, преподаватели и мы надеемся, что к ним присоединятся представители Офиса Президента Украины, чтобы совместными усилиями обеспечить еще более эффективную работу главной кузницы государственных кадров нашей страны», — отметил Владимир Волошин, выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Ярослав Лащук также отметил, что в последнее время в обществе сформировалось ошибочное мнение, что работать в системе госуправления может кто угодно. «Лишь бы человек был хороший». Это возможно в отдельных случаях, когда речь идет о политических назначениях, привлечении успешных специалистов из секторов частного или корпоративного бизнеса. Но есть целая армия профессиональных госслужащих, которые ежедневно обеспечивают функционирование машины госуправления, благодаря которым возможна реализация инициатив всех вышеупомянутых лиц, а НАГУ — это то специализированное научно-образовательное заведение на выпускников которого всегда полагались Президенты страны.

Читайте также: Стало известно, когда будет готов новый офис Зеленского и что в нем будет

Также он обратил внимание на уместную идею ЗЕ-LIFT: «Мы считаем, что обновленная и модернизированная Академия сможет со своей стороны подготовить качественных специалистов для усиления этой программы».

Ярослав Лащук пригласил Президента Зеленского лично посетить Академию: «Приглашаем новоизбранного Президента Украины посетить НАГУ, пройтись по кабинетам Академии, познакомиться и пообщаться с ее преподавателями и слушателями, а также зарядить их своей энергией драйва и позитива. Мы еще не знаем, каким Вы будете президентом, но чувствуем Ваше стремление к качественным изменениям в стране к лучшему», — подытожил Лащук.

академия госуправления, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 июля 2019
Среда, 3 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине догнать Польшу

Экспорт добавляет в ВВП, а импорт отнимает, потому что является экспортом других стран и участвует в развитии экономик откуда он идет. Особенность импорта еще в том, что если граждане или бизнес или государство тратят деньги на импорт, то прироста тоже нет. В общем исходя из этого, рецепт одновременно и простой, и сложный. Чтобы обеспечить рост ВВП, то нужно увеличивать все показатели, кроме импорта. Хотя я не говорю, что импорт нужно убрать полностью. Просто нужно, чтобы экспорт рос быстрее чем импорт.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Укротить технологии: как жить проще

Я не технофоб, но я верю в жизненную осознанность… а технологии постепенно захатывают наше внимание и нашу жизнь. Как использовать технологии только для нужных дел, а затем откладывать в сторону, чтобы больше выходить на улицу, больше двигаться, больше общаться друг с другом в реальной жизни? Справляться с хаосом в том, что мы сознательно используем, не всегда легко. Я предлагаю простоту. И метод, который я предлагаю, – ограничения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016