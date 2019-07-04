Выпускники просят президента не допустить ликвидацию Национальной академии госуправления

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В информационном агентстве Укринформ состоялась пресс-конференция выпускников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, обеспокоенных появившейся информацией о возможной ликвидации главного учреждения по подготовке профессиональных государственных служащих.

«У нас, как выпускников академии госуправления, вызывает обеспокоенность информация о возможной ликвидации нашей альма-матер. За 24 года Академия стала настоящей кузницей по подготовке и повышению квалификации профессиональных государственных кадров. За следующие 5 лет каденции Владимира Зеленского НАГУ может выпустить еще 4 поколения „обновленных“ магистров госуправления, которые не просто станут опорой для в проведении реформ, но и обеспечат их качественную реализацию. Поэтому мы обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не просто сохранить Национальную академию государственного управления, но и способствовать ее модернизации и развития», — заявил Ярослав Лащук, выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Инициаторы пресс-конференции объявили о создании общественного попечительского совета Академии и инициировали проведение круглого стола — площадки для обсуждения инициатив, которые позволят сохранить и гарантировать развитие Национальной академии госуправления.

«Попечительский совет НАГУ создается с целью поддержки коллектива и студентов, развития, модернизации Академии. В ее состав войдут выпускники, эксперты, преподаватели и мы надеемся, что к ним присоединятся представители Офиса Президента Украины, чтобы совместными усилиями обеспечить еще более эффективную работу главной кузницы государственных кадров нашей страны», — отметил Владимир Волошин, выпускник Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Ярослав Лащук также отметил, что в последнее время в обществе сформировалось ошибочное мнение, что работать в системе госуправления может кто угодно. «Лишь бы человек был хороший». Это возможно в отдельных случаях, когда речь идет о политических назначениях, привлечении успешных специалистов из секторов частного или корпоративного бизнеса. Но есть целая армия профессиональных госслужащих, которые ежедневно обеспечивают функционирование машины госуправления, благодаря которым возможна реализация инициатив всех вышеупомянутых лиц, а НАГУ — это то специализированное научно-образовательное заведение на выпускников которого всегда полагались Президенты страны.

Также он обратил внимание на уместную идею ЗЕ-LIFT: «Мы считаем, что обновленная и модернизированная Академия сможет со своей стороны подготовить качественных специалистов для усиления этой программы».

Ярослав Лащук пригласил Президента Зеленского лично посетить Академию: «Приглашаем новоизбранного Президента Украины посетить НАГУ, пройтись по кабинетам Академии, познакомиться и пообщаться с ее преподавателями и слушателями, а также зарядить их своей энергией драйва и позитива. Мы еще не знаем, каким Вы будете президентом, но чувствуем Ваше стремление к качественным изменениям в стране к лучшему», — подытожил Лащук.