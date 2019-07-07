Почти 200 человек пострадали в результате взрыва в Афганистане

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал TOLO news.

Ранее стало известно о 12 погибших и 43 пострадавших. Как отмечает телеканал, согласно данным местных чиновников, большинство пострадавших от атаки составляют женщины и дети.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение «Талибан» уже взяло на себя ответственность за атаку.