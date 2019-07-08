В Китае создали свой марсоход

Китайские ученые объявили о завершении строительства марсохода, сообщает газета Global Times. Он будет использован во время первой исследовательской миссии Китая на Марсе в 2020 году.

Миссия включает в себя выход на орбиту, посадку и перемещение по планете, пишет газета со ссылкой на экспертов. По словам руководителя Лунной программы Китая Оуян Цзыюаня, основной задачей аппарата станет обнаружение возможных признаков жизни на Марсе. Кроме того, миссия должна помочь ученым понять, могут ли условия на планете в будущем измениться так, чтобы она стала пригодной для жизни людей.

Марсоход изучит атмосферу, ландшафт, геологические и магнитные характеристики планеты, пишет газета. Это даст представление о происхождении и эволюции Марса и Солнечной системы.

В конце июня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что марсоход Curiosity обнаружил высокое содержание метана в атмосфере планеты. Как писала The New York Times, находка может свидетельствовать о существовании на Марсе микроорганизмов. При этом источник газа на планете обнаружен не был, отмечало NASA.