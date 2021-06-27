Китай обнародовал видео с Марса

Национальное космическое управление Китая показало видео, сделанное в ходе миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе.

На записи снят момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата. Также на ней показан выезд марсохода «Чжучжун» на поверхность планеты со звуком и вид на марсианский пейзаж. К 27 июня марсоход проехал 236 м.

15 июня Китай впервые успешно посадил космический аппарат на Марс. Он доставил на планету «Чжучжун», который, как ожидают в КНР, проработает около трех месяцев.

Основные задачи китайской марсианской миссии — изучение поверхности и состава почвы Марса, особенностей атмосферы и климатических условий, а также поиск воды и следов жизни.