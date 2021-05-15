Китайский аппарат впервые успешно сел на Марсе

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» сел на поверхность Марса, сообщает Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление.
«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он был запущен из провинции Хайнань 23 июля 2020 года.
Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев путешествия в космосе и провел более двух месяцев, исследуя потенциальные места посадки, передает агентство.
Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04:00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, передает Xinhua.
Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно, пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.
Он подчеркнул, что на выполнение каждой фазы давался только один шанс и любая ошибка сделала бы приземление невозможным.
В июле 2020 года NASA запустило марсоход Perseverance на ракете Atlas V. Он достиг точки назначения в феврале, а в начале марта провел первый тест-драйв. Его цель — поиск жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, изучение климата Марса.
В конце апреля Perseverance впервые получил кислород из атмосферы планеты. Это поможет в будущем обеспечивать космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
Также NASA провело первый полет вертолета на Марсе.
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