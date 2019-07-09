Госдума РФ рекомендовала правительству ввести санкции против Грузии



Госдума РФ рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Путину, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента», — цитируют спикера Думы Вячеслава Володина российские СМИ.

Он пояснял, что речь идет, в первую очередь, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также на ограничение денежных переводов из страны в Грузию. По его словам, по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили $641 млн.

В принятом всеми фракциями документе говорится, что «депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско- грузинских отношений».

Как сообщает корреспондент агенства РБК, полномочный представитель Кабмина РФ в Госдуме Александр Синенко заявил, что правительство после обсуждения с деловым и экспертным сообществом сформулирует предложения по специальным мерам в отношении Грузии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил журналистам, что руководство страны пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии.

Напомним, что отношения между двумя странами обострились в последнее время после того, как в Грузии прошли антироссийские протесты, а один из журналистов в прямом эфире местного телеканала нецензурно оскорбил российского президента.