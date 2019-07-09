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Нардеп Савченко собралась в оккупированную Горловку

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Нардеп Савченко собралась в оккупированную Горловку

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду, и в отношении которой идет следствие, заявила о намерении посетить оккупированную Горловку (Донецкая обл.) для встречи с избирателями.

Так, в видеокомментарии интернет-ресурсу «Новости Донбасса» Савченко заявила, что избирательных округ не заканчивается только подконтрольными Киеву территориями. «Округ не заканчивается Зайцевым, да, Бахмуткой именно, Песками и Жованкой и Майорском... Округ тут не заканчивается — округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории. И я не очень понимаю, почему кандидаты (в народные депутаты — Ред.) не очень стремятся получить все соответственно пропуску, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить там с людьми», — сказала народный депутат.

«Да, я собираюсь туда ехать, я надеюсь, что мне все-таки выдадут пропуск, который должен был быть выдан в принципе всем кандидатам, и да, я планирую ехать говорить с людьми», — добавила Савченко.

Она выразила убеждение, что все кандидаты в народные депутаты должны поехать на оккупированные территории Донбасса.

«Надо было в принципе вести работу в Минском процессе для того, чтобы государство выполнило эту функцию по привлечению людей, которые в принципе украинцы, хоть сейчас и на временно оккупированных территориях, для того, чтобы люди имели право голоса — это их конституционное право, если мы считаем Крым и Донбасс Украиной», — пояснила она.

Савченко отметила, что уже получила один пропуск от штаба Операции объединенных сил, чтобы пересечь КПВВ на линии разграничения.

«Другой пропуск выдается СБУ через административные центры, которые находятся в Бахмуте. Он выдается — справка, на личность, физическое лицо — людям, которые пересекают линию разграничения и едут на ту сторону. Он выдается всем людям, которые имеют там родственников, или едут туда по каким-то причинам, чтобы пересечь два КПВВ — тут и там — нужна эта справка», — пояснила нардеп.

По ее словам, ее команда в начале прошлой недели уже обратились за таким пропуском, и теперь ждут ответ.

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Как сообщалось, 5 июня партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» провела съезд, на котором было принято решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду. Также 20 июня партия Надежды Савченко" выдвинула 7 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным избирательным округам.

Горловка, Надежда Савченко
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