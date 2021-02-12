В РФ заявили, что им выгодно невыполнение минских соглашений

«Невыполнение минских соглашений украинской стороной под надуманными оправданиями» в дипломатическом плане выгодно России, этот документ остается «совершенно неубиваемым». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности оставались на столе. Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить, — отметил российский министр. — Если есть документ, совершенно „неубиваемый“, если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно».

Он привел в качестве примера Устав ООН, который, по мнению Лаврова, многократно нарушался США и их союзниками. «Нам же никто не советует выходить из ООН и „разорвать“ нашу подпись под ее Уставом», — отметил министр.

Лавров напомнил, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера. «Не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет», — добавил глава российского МИД.

Министр отметил, что в сложившейся ситуации жизнь на земле течет «своим ходом». «Донбасс научился жить в ситуации незаконной блокады, которую те же французы и немцы не замечают. Вместо этого пристают к нам с требованием открыть еще два КПП. Но это же не отмена блокады! Минские договоренности говорят не про КПП, а про полное разблокирование всех экономических связей», — отметил Лавров.